Vojna brez konca na vidiku

Skoraj sedem let po začetku državljanske vojne v Siriji je tamkajšnji konflikt postal največja grožnja svetovnemu in regionalnemu miru. Njene sosede niso več soočene zgolj z največjim begunskim valom, temveč tudi z grožnjo, da bo konflikt v času povsem porušene varnostne arhitekture po hladni vojni posrkal precejšen del geopolitično spremenjenega Bližnjega vzhoda v odkrit oboroženi spopad. Ta je doslej potekal zgolj posredno – prek oboroževanja in financiranja uporniških skupin ter ponujanja odkrite vojaške pomoči sirskemu režimu. Toda po padcu Islamske države, h kateremu so – tako kot pri njenem nastanku z razgradnjo Sirije – prispevale vse vpletene regionalne in globalne sile, so se ti akterji zdaj v odsotnosti strategije, kako končati vojno, znašli pred neposrednim soočenjem tudi zato, ker se ločitvene črte na bojišču, na katerem je vse več tujih vojakov, hitro spreminjajo.