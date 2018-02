Ne glede na to, kaj je res in kaj ne, še zdaleč nista edini igralki, ki se v resničnem življenju ne marata. Denimo Stana Katic in Nathan Fillion, detektivski par nadaljevanke Castle, se kljub naklonjenosti v nadaljevanki zunaj snemanja nista niti pogovarjala. Nazadnje je bilo tako hudo, da so ju producenti poslali k zakonskemu svetovalcu, da bi zgladili njuna nasprotja in vendarle posneli nadaljevanko.

Legendaren je tudi spor med igralci v TV-komediji iz 90. let Princ z Bel Aira. Janet Huber, ki je igrala teto Viv, se je sporekla z Willom Smithom, saj je hotela, da bi imel njen lik v nadaljevanki več veljave. Po treh sezonah so jo odpustili in od tedaj izkoristi vsako priložnost, da ozmerja Willa Smitha, ki ga je opisala že tudi kot antikrista. V tistem času so si bile v laseh tudi igralke v nadaljevanki Beverly Hills, 90210, in sicer Shannen Doherty ter Jennie Garth, ki sta se na snemanju tudi zlasali. Nazadnje je tretja igralka, Tori Spelling, katere oče je bil producent serije, dosegla, da so Dohertyjevo odpustili.