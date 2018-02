O pismu piše Washington Post in dodaja, da ne gre za ideološki izbruh, ampak racionalno pismo s 17.000 besedami, ki navaja tudi ameriška dejstva. Med drugim, da je doslej v Afganistanu umrlo 3546 ameriških in drugih tujih vojakov, 20.000 Američanov je bilo ranjenih, več deset tisoč jih trpi duševne posledice.

Talibani v pismu še navajajo, da so Američani od septembra lani izvedli 751 zračnih napadov, vendar jim ni uspelo zasesti niti centimetra talibanskega ozemlja. Talibani so tudi zatrdili, da si želijo mirne rešitve z dialogom, vendar pismo nikakor ne pomeni, da so izčrpani. Posvarili so tudi, da se jih nikoli ne bo dalo podjarmiti s surovo silo.