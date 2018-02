Na dosmrtni zapor so obsodili še brata odgovornega urednika, profesorja ekonomije in avtorja Mehmeta Altana, novinarko Nazli Ilicak in tri druge sodelavce časnika Taraf, ki so ga vmes že zaprli.

Vse so obsodili sodelovanja z gibanjem islamskega klerika Fethullaha Gülena, ki ga turške oblasti krivijo za državni udar. Brata Altan in Ilicakovo so aretirali kmalu po neuspelem državnem udaru, njih so med drugim obsodili že poskusa prevrata.

74-letna Ilicakova je pisala za časnik, ki je bil blizu Gülenovega gibanja. Brata Altan pa za do vlade kritične medije. V Turčiji je še vedno zaprtih okoli 150 novinarjev oz. predstavnikov medijev.

Turško ustavno sodišče je sicer v januarju ukazalo izpustitev Mehmeta Altana, a je sodišče v Istanbulu to zavrnilo. Generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland je tako danes pozval Turčijo, naj spoštuje svoje ustavno sodišče.

Tudi ameriška nevladna organizacija Freedom House je danes kritizirala obsodbe in neupoštevanje odločitev ustavnega sodišča. "Te odvratne obsodbe in zaporne kazni prikazujejo, da je pravosodni sistem v Turčiji popolnoma pod političnim vplivom," je v izjavi zapisal predsednik organizacije Michael Abramowitz. Dodali so, da pravica tam, kjer ni neodvisnih sodišč, ne more obstajati.