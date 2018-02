Sestanek so kulturniki od premiera zahtevali v skupni poslanici, ki ga je podpisala vrsta združenj, organizacij in posameznikov, ki skupaj predstavljajo več kot 85 odstotkov vseh, ki se ukvarjajo s kulturo. V poslanici so zahtevali umik dveh ključnih spornih dokumentov ministrstva za kulturo - osnutka novele krovnega zakona v kulturi - Zujik in predloga Nacionalnega programa za kulturo (NPK). Če se to ne bi zgodilo, so terjali odstop ministra za kulturo.

Glede novele Zujika je bilo zahtevi zadoščeno, saj je minister za kulturo Tone Peršak predlog zaradi velikega nestrinjanja strokovne javnosti iz nadaljnjih postopkov 9. februarja umaknil sam. Glede NPK, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, je premier Cerar menil, da mora takšen dokument uživati zadostno podporo v javnosti, drugače ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Iz skupnega pisma kulturnikov ugotavlja, da takšne podpore predlog nima, so v sporočilu za javnost navedli v društvu nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi Asociacija.

Glede reševanja položaja nevladnih organizacij v kulturi je premier Cerar povedal, da bodo skupaj z resornim ministrstvom našli dodatna sredstva in izpeljali javni razpis za dodatne programsko financirane nevladne organizacije, ki so prepoznavne v tujini ter promovirajo kulturo tudi izven meja Slovenije.