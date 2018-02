Tako zagotovo vsak od nas pozna koga, ki bo tudi v najbolj pozitivni stvari našel kaj slabega, ki nečesa ne bo pohvalil tudi, ko bo to storila večina drugih. Če ga ne, pa je dovolj skok na kakšno družbeno omrežje ali kakšen spletni portal, na katerih se hitro tudi med najbolj pozitivnimi zgodbami znajdejo omenjeni nergaški komentarji. Da je bilo narejeno nekaj zares dobrega, se tako lahko prepričamo šele, ko je količina teh zares majhna – kar sicer ne pomeni, da se v enaki količini poveča število pohval, njihov prirastek je pač manjši, je pa dokaz za to že, da so nergači takrat tiho. Eden zadnjih takih primerov je povezan tudi s prometom in je bil v zadnjih dveh tednih opazen v času sneženja. Klasičnih komentarjev, da »je cestarje sneženje spet presenetilo, čeprav so ga napovedovali že ves teden«, je bilo namreč tokrat presenetljivo malo, tudi »v živo« pa sem pripomb tokrat zasledil bolj za vzorec. Pri čemer sem v praksi resda izkusil le ceste v Ljubljani in nekatere avtoceste, a predvsem v našem glavnem mestu, in to niti približno ne samo v središču, temveč tudi na obrobjih, so, vsaj pri prvi večji pošiljki snega (menda ga v Ljubljani toliko ni bilo že od leta 2014), odgovorni hitro in vestno čistili in očistili tako večino cest kot tudi pločnikov. Seveda se vedno da še bolje, a napredek v primerjavi z nekaterimi drugimi podobnimi snežnimi pošiljkami je bil očiten! Kar je dokaz, da se da, če se hoče. In če naslednjič ne bo tako (ali še raje bolje), za nergaške ne bo mogoče označiti nobenih kritik, prav vse bodo utemeljene.

Prav takšne pa so še vedno tiste, ki jih namenjamo nekaterim šoferjem. Pri katerih se vedno znova spomnimo inštruktorja varne vožnje in njegovega nasveta, ki smo ga zapisali na teh straneh, in sicer, naj ne pustimo, da bo naš avto pozimi potujoči iglu. Ravno avtomobilov, ki jih je lepše kot z omenjeno besedno zvezo že težko poimenovati, smo namreč na cestah v času zadnjih sneženih dni spet videli odločno preveč. Pa ne mislimo tistih, ki jih med vožnjo ujame snežni metež in jih njihovi lastniki niti ne morejo pravočasno primerno očistiti, temveč tiste, ki takšni speljejo že s parkirišča. Tu, in to je utemeljena kritika, se moramo resnično izboljšati!

Seveda to velja prav za vse, ki svojega vozila primerno ne očistijo. A vseeno še prav posebno za tiste nergače, ki se glasno pritožujejo nad tem, da jim je plug s snegom zametal avto, in se praktično v istem hipu s svojim »iglujem« odpeljejo po cesti. Takšnih sem namreč že sam naštel kar nekaj…