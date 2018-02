Bistvena novost je, da se bodo v ta program lahko vključevali brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki so na zavodu prijavljeni vsaj en dan in ne več vsaj tri mesece, kot je veljalo do zdaj.

Namen programa je mlade brezposelne osebe hitreje delovno, socialno in trajno aktivirati z zaposlitvijo za nedoločen čas pri izbranih delodajalcih. Ukrep je namenjen brezposelnim in delodajalcem iz vse Slovenije. Lani se je v program vključilo 1.175 brezposelnih mladih, letos pa vanj pa nameravajo letos vključiti dodatnih 1500 brezposelnih mladih, od tega kar 60 odstotkov v vzhodni Sloveniji.

Javno povabilo bo predvidoma odprto do konca julija prihodnje leto, zanj pa je rezerviranih skoraj 28 milijonov evrov, pri čemer 80 odstotkov sredstev prispeva Evropski socialni sklad.