Kandidati naj znajo odlično angleško – pisno in govorno, imajo osnovno razumevanje digitalnega marketinga in domorodnega oglaševanja, obvladajo delo s preglednicami, iskanje in analizo podatkov, prepoznavanje vzorcev oziroma usmeritev, poleg tega naj jim izdelovanje grafov za Zemantine stranke ne predstavlja večje ovire.

V prvem mesecu bo novi sodelavec postopoma spoznal Zemantine produkte in začel graditi odnose s ključnimi internimi in zunanjimi akterji, hkrati pa postal del globalne ekipe s sodelavci z vsega sveta – iz ZDA, Brazilije, Evrope, Izraela, z Japonskega, iz Singapurja in Avstralije. Ponujajo polno zaposlitev s trimesečnim poskusnim obdobjem.

Komur delovno mesto predstavlja izziv in ima ustrezne kompetence, naj pošlje življenjepis in motivacijsko pismo v angleškem jeziku na jobs@zemanta.com oziroma se prijavi prek njihove spletne strani. Prijave sprejemajo do vključno 14. marca 2018.