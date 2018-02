»Pri nekaterih smo se slišali, pri nekaterih se pa sploh še nismo premaknili naprej,« je dejal zaupnik sindikata Asmir Bećerević. Zadnja pogajanja bodo imeli čez teden dni.

»Že v začetku smo se dogovorili, da same vsebine pogajanj ne bomo razkrili,« je danes dejal Bećerević in povedal še, da so do prihodnjega petka, 23. februarja, zagotovili socialni mir. Takrat se dobijo na zadnjih pogajanjih, nato pa bodo videli, kakšne bodo njihove nadaljnje aktivnosti. To je odvisno od tega, kaj se bodo dogovorili, je dejal.