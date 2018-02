Na finančnem ministrstvu pripravljajo pripombe Slovenije na potezo Evropske komisije, ki je konec januarja začela poglobljeno preiskavo glede NLB. Te morajo komisiji posredovati do začetka marca. Pripravljali pa naj bi tudi rešitve za nerešeno problematiko prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev nekdanje LB, ki postaja vse bolj pereča težava.

Zgodbi sta povezani, saj je vlada lani začete postopke privatizacije banke zaustavila ravno zaradi nerešenega vprašanja omenjenih deviznih vlog. Ugotovila je namreč, da so tveganja zaradi tega prevelika, saj bi s prodajo banke iztržila znatno manj, kot bi sicer lahko.

Prve pravnomočne sodbe

NLB pa naj bi se po neuradnih informacijah nekaterih medijev v teh dneh soočila s prvimi pravnomočnimi sodbami v primeru prenesenih deviznih vlog. Hrvaška sodišča o njih odločajo kljub memorandumu z Mokric, podpisanim leta 2013, po katerem bi morala te postopke prekiniti ter za to vprašanje poiskati rešitev na podlagi sporazuma o nasledstvu, podpisanega na Dunaju leta 2001.

»Na ministrstvu za finance smo seznanjeni, da sta Privredna banka Zagreb in Zagrebačka banka leta 1996 z naslova prenesenih deviznih vlog vložili skupaj 27 tožb zoper LB in NLB, zaradi združevanja primerov se je število tožb zmanjšalo na 15,« so povedali, medtem ko so medije za podrobnosti poteka postopkov pred hrvaškimi sodišči napotili na NLB.

V molk so zaviti tudi v NLB, kjer so povedali le, da »zadeve ne morejo komentirati«.

Novembra lani je postala pravnomočna sodba v eni od tožb Zagrebačke banke. Zagrebško županijsko sodišče je na drugi stopnji NLB in LB naložilo plačilo več kot 492.000 evrov z obrestmi. Poleg te sta bili pred tem v še dveh postopkih na Hrvaškem sprejeti pravnomočni odločitvi, ena v korist slovenskih bank in ena pa v prid hrvaških tožnikov, a v obeh primerih je šlo za zneske pod 800 evrov.

Zunanji minister Karl Erjavec, ki je član koordinacijskega odbora za nasledstvo, je medtem za STA danes dejal, da je NLB poplačala eno sodbo. Za katero sodbo gre, ni pojasnil, je pa povedal, da je vlada o tem že razpravljala in da je »ogorčena«.