Jerry Wolkoff je stara skladišča, ki so bila sprva tovarniški obrat za izdelavo vodomerov, kupil v začetku 70. let prejšnjega stoletja. Najprej je nameraval zaradi zoba časa močno načeto stavbo obnoviti, a se je odločil, da jo bo oddajal. V njej so prostor za svoje ateljeje našli umetniki, med drugim tudi grafitarji, ki jim je Wolkoff dovolil, da pročelje stavbe okrasijo s svojimi grafiti.

Stavba 5Pointz je prav zaradi njih postala turistični magnet, umetnine so si prihajali ogledovat turisti z vsega sveta. Tako je bilo vse do leta 2013, ko se je Wolkoff odločil, da bo stavbo porušil in na njenem mestu zgradil moderno stanovanjsko zgradbo. Tako rekoč čez noč je vse grafite na stavbi dal prebarvati z belo barvo, kar ni povzročilo zgražanja le med umetniki, temveč tudi med številnimi domačini.

Umetniki so hoteli s tožbo preprečiti uničenje stavbe, vendar jim to ni uspelo. So pa kasneje vložili novo tožbo proti Wolkoffu, ker naj bi z uničenjem stavbe kršil zakonodajo, po kateri je treba priznano vizualno umetnost zaščiti tudi na tuji lastnini, in ker jih o rušenju stavbe ni obvestil 90 dni prej. Zvezno sodišče je tožnikom na predlog porote dalo prav. Ocenili so, da bi nepremičninski poslovnež Wolkoff grafite moral zaščiti, uničenje stavbe pa je eden od sodnikov označil za neusmiljeno dejanje.