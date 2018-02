Starejša sestra Ghezal je namreč v bavarski prestolnici odprla afganistansko restavracijo, v kateri je Issar s tremi brati pomagala pri strežbi in drugih opravilih. Afganistanska hrana je bila med meščani tako priljubljena, da je restavracija zacvetela. Družinskemu poslu je šlo celo tako dobro, da so odprli še drugo restavracijo, kljub temu pa je imela Issar druge sanje. Že v Afganistanu so jo navduševali športi in svojo prihodnost je vedno povezovala s športom. Pred kratkim so se ji sanje uresničile.

V Münchnu je odprla fitnes center, v katerem manjše skupine poučuje pravilne vadbe z mešanico različnih tehnik, ki se jih je z leti naučila. Vse skupaj pomeša s kančkom afganistanske kulture: udeležence tečajev namreč poskuša med znojenjem sprostiti z igranjem afganistanske glasbe v ozadju. Issar ima že tudi nove načrte. Svoj fitnes studio bi rada nadgradila v pravi orientalski studio, kjer bi se vaditelji po opravljeni vadbi lahko sproščali v posebnih prostorih z afganistansko glasbo in čajem. Njen velik cilj pa je, kot je povedala za Süddeutsche Zeitung, da bi v Afganistanu nekoč odprla fitnes studio in tamkajšnjim ženskam ponudila športne aktivnosti, o katerih lahko v družbi, ki ji dominirajo moški, le sanjajo.