Pomembno je sodelovati oziroma nastopiti. Veliko več starejših tekmovalcev je sodelovalo na začetku prejšnjega stoletja na letnih olimpijadah, predvsem v strelstvu, jahanju in lokostrelstvu. Pozimi je drugače, a vseeno, Norvežan Ole Einar Bjørndalen je osvojil zlato na 10 kilometrov v biatlonskem sprintu pri 40 letih, na prejšnjih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014. Devetdeset let prej leta 1924 (Chamonix) je v curling moštvu Velike Britanije, ki je osvojila zlato, nastopil Robin Welsh Senior, star 54 let, najstarejši nosilec olimpijskega zlata. Istega leta je za srebro Švedske v istem športu poskrbel še štiri leta starejši Carl August Kronlund, najstarejši nosilec zimske olimpijske medalje doslej. Najstarejša ženska, ki je dobila zlato, je Cheryl Noble, in sicer v curlingu – leta 2002 (Salt Lake City) je imela 49 let.

Cheryl Bernard, Kanada, 51 let Če so starejši tekmovalci na poletnih olimpijadah zbrani v kategorijah strelskih, lokostrelskih in jahaških športov, igrajo starejši športniki na zimskih olimpijadah najraje curling. Tudi Kanadčanka Bernardova, ki je za reprezentanco Kanade nastopila prvič na olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru. Zanimivo, leta 2014 se je upokojila in na zimski olimpijadi v Sočiju ni nastopila, potem pa se je vrnila in je letos v Južni Koreji peta igralka v svoji reprezentanci. Bernardova, ki je pred leti veljala za eno najboljših igralk na svetu, se je rodila leta 1966 v Alberti. Curling je začela igrati z osmimi leti in že kot mlada igralka je nanizala nekaj velikih zmag, pri 23 letih pa se je povsem posvetila zavarovalniškim poslom, zato kar enajst let ni resno nastopala. Športa se je spet lotila v začetku tisočletja. Največji uspeh je dosegla kot kapetanka kanadske reprezentance na zimski olimpijadi 2010 – po porazu v finalu s Švedinjami so domačinke osvojile srebrno medaljo.

Tomi Rantamäki, Finska, 49 let Finski igralec curlinga se je rodil 18. septembra 1968 v Ähtäriju. Za šport na ledu se je odločil pri osemnajstih letih, pri dvaindvajsetih je prvič nastopil za Finsko. A prav vrhunskih uspehov in medalj z velikih tekmovanj ne beleži. Olimpijske igre v Južni Koreji so prve v njegovi karieri. V času, ko tole pišemo, je že nastopil v dvojicah, kjer sta se v mešanih dvojicah z dvajset let mlajšo Oono Kauste uvrstila na rep nastopajočih. Rantamäki je po poklicu inženir, ljubi oblikovanje pohištva iz lesa in zbira gramofonske plošče.

Thomas Ulsrud, Norveška, 46 let Curler iz Osla se je s tem športom začel ukvarjati pri 12 letih in je eden najpomembnejših športnikov na olimpijadi v Južni Koreji. Veteran, legenda balinanja na ledu, kot bi lahko po naše poimenovali curling, je v dolgi karieri osvojil kopico medalj: 11 odličij ima z evropskih prvenstev, 5 jih je osvojil na svetovnih prvenstvih, ima pa tudi srebro z olimpijade v Vancouvru. Ulsrud je kljub letom v Koreji prvi igralec norveške reprezentance.

Claudia Pechstein, Nemčija, 45 let V trenutku, ko to pišemo, ima nemška hitrostna drsalka iz (vzhodnega) Berlina na svojem računu pet zlatih, dve srebrni in dve bronasti medalji. In je še vedno v akciji. V Južni Koreji nastopa v treh disciplinah, a zdi se, da je nemška policistka za medalje preslabo pripravljena. Pechsteinova, ki je dve leti prisilno počivala zaradi dopinga, ima ob olimpijskih odličjih še 8 svetovnih hitrostnih rekordov, 11 medalj z evropskih prvenstev ter kar 6 zlatih, 21 srebrnih in 14 bronastih medalj s svetovnih prvenstev.

Noriaki Kasai, Japonska, 45 let Japonski smučarski skakalec je eden najbolj priljubljenih športnikov na olimpijskih igrah. Konec koncev veteran z otoka Hokaido letos nastopa že na svojih osmih zimskih olimpijskih igrah. Prvič je tekmoval leta 1992 v francoskem Albertvillu. V Sočiju in v Lillehammerju je dobil dve srebrni in eno bronasto medaljo. Še uspešnejši je Kasai na letalnicah. Njegov osebni rekord je 241,5 metra, bil je tudi že svetovni prvak v smučarskih poletih (1992). V začetku tedna je oznanil, da kani nastopiti tudi v Pekingu 2022. Star bo 53 let.

Sergej Dolidovič, Belorusija, 44 let Sergej Nikolajevič Dolidovič, rojen 18. maja 1973 v Oršah, je beloruski tekač na smučeh, ki letos sodeluje na sedmih zimskih olimpijskih igrah – prvič je nastopil leta 1994 v Lillehammerju na Norveškem. Svoj največji uspeh je dosegel razmeroma pozno, leta 2014 v Sočiju, ko se je v teku na 50 kilometrov uvrstil na peto mesto. Med večje uspehe šteje tudi četrto mesto na teku na 30 kilometrov na svetovnem prvenstvu v Oslu leta 2011. Letos mu v Koreji na skiatlonu ni uspelo priti do cilja, prijavljen pa je še za štafeto 4 krat 10 kilometrov.

Hanna-Riikka Valila, Finska, 44 let Ena najboljših finskih hokejistk na ledu se je rodila junija 1973 v sedmem največjem finskem mestu Jyväskylä. Da gre za legendo, pove podatek, da je ena od le štirih žensk, ki so uvrščene v IIHF-jevo Hišo slavnih. Letos je na svojih četrtih olimpijskih igrah, potem ko je vmes že končala kariero in se vrnila s prejšnjimi olimpijskimi igrami v Sočiju. V Naganu 1998 je z reprezentanco Finske osvojila bronasto medaljo. Leta 2002 v Salt Lake Cityju so bile Finke četrte, leta 2014 po njeni vrnitvi pa pete. Letos v Koreji Finkam ne kaže najbolje.

Claudia Riegler, Avstrija, 44 let Avstrijska deskarka na snegu, rojena na Dunaju, tekmuje letos na svojih četrtih zimskih olimpijskih igrah. Prvič je nastopila leta 2002 v Salt Lake Cityju in v paralelnem veleslalomu osvojila 28. mesto. Osem let kasneje, v Kanadi, je bila v isti disciplini sedma, v Sočiju je bila v slalomu deveta, v veleslalomu sedma, letos, jasno, nastopa le v veleslalomu. Pomembnejše uvrstitve ima na svetovnih prvenstvih. Rieglerjeva je bila leta 2015 svetovna prvakinja v paralelnem veleslalomu, leta 2011 pa srebrna v veleslalomu in bronasta v slalomu.

German Madrazo, Mehika, 43 let Mehika ima na olimpijadi štiri tekmovalce, Rodolfa Dicksona in (nekdanjo ameriško tekmovalko) Sarah Schleper de Gaxiola v alpskem smučanju, Roberta Franca v slopestylu in Madraza v teku na smučeh. Športnik iz Querétara je na otvoritvi tudi nosil mehiško zastavo. Za tek na smučeh se je poslovnež odločil nedavno, ko je prebral, da je to eden najtežjih športov, on pa ljubi izzive. German Madrazo je ljubitelj ekstremnih športov. Njegov konjiček je branje knjig in, kot pravi, delo. Vidnih uvrstitev nima, na strani FIS pa je mogoče videti, da včasih sploh ne pride do cilja.