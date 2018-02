Mednarodna tekmovanja v znanju: Talentirani, strastni, garaški…

Proučujejo eksotične jezike. Z lahkoto trejo najtrše matematične orehe. Snujejo tehnološke rešitve, ki navdušujejo strokovnjake formule 1. Kot za šalo zmagujejo na tekmovanjih oblikovalskih talentov v svetovni prestolnici dizajna. Skupno jim je to, da so rosno mladi in da jim ni odveč ure in ure sedeti pri pripravah na tekmovanja, na spletu iskati ideje, risati ali rezkati in brusiti do zgodnjega jutra…