Blažič je že konec januarja, ko je bila znana odločitev vrhovnega sodišča, napovedal, da eno od možnosti pravnih sredstev zoper odločitev vidi pritožbo na ustavno sodišče.

Vrhovno sodišče sicer ni presojalo vprašanja, ali je v Šamiehovem primeru mogoče odločati o predlogu za uporabo diskrecijske klavzule, ki jo je podal tožnik. O tem bo vrhovno sodišče lahko odločalo le na podlagi morebitne revizije zoper sodbo sodišča prve stopnje, so še pojasnili.

Ministrstvo za notranje zadeve je sicer potrdilo, da so zahtevo za revizijo odločitve upravnega sodišča v navedenem primeru vložili. O postopkih, ki tečejo na MNZ, pa so nedavno za STA zapisali le, da konkretnega postopka ne morejo komentirati, delujejo pa v skladu s postopki sodišč in predpisi.