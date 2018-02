Tridnevne varnostne konference v strogo varovanem luksuznem hotelu Bayerischer Hof se udeležuje okoli 600 predstavnikov iz več kot 60 držav, med njimi dva ducata državnih voditeljev ter dvakrat toliko direktorjev velikih podjetij. Obširen dnevni red se dotika vseh globalnih in regionalnih varnostnih vprašanj, predsedujoči konferenci Wolfgang Ischinger, ki velja za nemškega diplomata z največ osebnimi zvezami, pa od tokratnega srečanja pričakuje pomembne spodbude za razrešitev mednarodnih konfliktov, saj, kot opozarja, se že vse od razpada Sovjetske zveze ne spomni »obdobja, ki bi bilo potencialno tako nevarno« za svetovni red in mir, ko je sedanje.

Konferenco je odprla nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen. Ostro je kritizirala politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa in mu očitala, da vleče enostranske vojaške poteze. »Tudi naši ameriški prijatelji imajo še druge pomembne odgovornosti, ne le vojaške,« je poudarila in se obregnila ob Trumpovo zmanjšanje sredstev za Združene narode, kakor tudi za ameriško zunanje ministrstvo ter posledično diplomacijo, ob hkratnem znatnem predlaganem povečanju denarja za vojsko. Posebej je opozorila, da ne sme priti do delitve globalnih nalog, v katerih bi ZDA prevzele odgovornost za vojaške zadeve, Evropska unija pa za humanitarno pomoč in obnovo po konfliktih. Do aktualne ameriške zunanje politike je bil kritičen tudi Ischinger, ki se ni mogel izogniti vtisu, da se ne le zateka h grožnjam z orožjem, ampak k posredovanju z njim za dosego lastnih interesov.

Med gosti konference je tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je mednarodno skupnost pozval k tesnejšemu sodelovanju pri reševanju perečih kriz in konfliktov v svetu. Posebej je izpostavil skupen in enoten boj proti podnebnim spremembam in mednarodnemu terorizmu ter pozval k dodatni okrepitvi prizadevanj za rešitev konfliktov na Bližnjem vzhodu, v Jemnu in na Korejskem polotoku. O slednjem je spregovoril tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, ki je dejal, da severnokorejski jedrski program ogroža celotno zavezništvo. »Pjongjang je bliže Münchnu kot Washingtonu,« je opozoril in pozval k okrepitvi pritiskov na severnokorejski režim, naj se odpove jedrski oborožitvi.