Po znameniti Palmi, umetnem otočju v Dubaju, so se pred leti tamkajšnje oblasti odločile za gradnjo podobnega, a še večjega projekta. V Dubaju, kjer so od konca 90. let prejšnjega stoletja dalje nenehno gradili, je začelo zmanjkovati prostora za nove poslovne, trgovinske in hotelske komplekse. Zato so pričeli s širjenjem na morje. Umetno otočje v obliki palme se je izkazalo za uspešno, zato so si zamislili še obsežnejši projekt.

Palma je Dubaj postavila na zemljevid sveta, Svet pa je postavil zemljevid sveta v Dubaj

»Palma je Dubaj postavila na zemljevid sveta, Svet pa je postavil zemljevid sveta v Dubaj,« je pred petnajstimi leti pisalo v promocijskem materialu ob začetku gradnje. Ko so leta 2003 pričeli z gradnjo 300 otokov, je gradnjo spremljala velika medijska pozornost. Zvezdniki iz sveta filma in glasbe, športniki in drugi zelo premožni posamezniki so prejeli vabila k »lastninjenju sveta«. V časih, ko sta Angelina Jolie in Brad Pitt še veljala za srečen par, se je šušljalo, da bosta kupila otok Etiopija. Britanski podjetnik Richard Branson se je za projekt zelo zagrel – na otoku, ki predstavlja Veliko Britanijo, je poziral ob znameniti rdeči govorilnici. Za nakup katerega od otokov se je menda zanimal tudi Karl Lagerfeld. Kot piše Guardian, so se takratne cene za nakup posameznega otoka gibale med 12 in 40 milijoni evrov.

Gradnja se je za nedoločen čas ustavila januarja 2008. Do tedaj so na 25 milijonov ton trdne podlage uspeli nasuti 320 kubičnih metrov peska. Ko bi se moral projekt premakniti v naslednjo fazo, h gradnji potrebne infrastrukture na golih otokih, je projekt zastal. Ugotovljeno je bilo, da je med gradnjo prišlo do številnih finančnih nepravilnosti in mnogi vpleteni so končali v zaporih. Približno 5000 hektarjev ozemlja je desetletje čakalo na boljše čase. Kot pišejo tuji mediji, so ti morda napočili sedaj.