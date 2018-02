Kandidati, ki želijo zavzeti odprto delovno mesto, morajo znati odlično angleško, poznati osnove razumevanja digitalnega marketinga in domorodnega oglaševanja, biti tehnično pismeni, čeprav tehnična izobrazba ni pogoj (poznavanje izrazov, kot so URL, 404, CTR, in "ad blocking"), znati morajo delati s preglednicami, iskati in analizirati podatke, prepoznavati vzorce in izdelovati grafe, imeti izmenje komunikacijske kompetence, smisel za podrobnosti in usmerjenost k ciljem.

V prvem mesecu bodo kandidati postopoma spoznali Zemantine produkte in začeli graditi odnose s ključnimi internimi in zunanjimi akterji. Podpirali bodo »Customer success« ekipo ter se naučili spretno krmariti po njihovih notranjh sistemih, začeli komunicirati s strankami in spremljati oglaševalske kampanje in ter poročali o uspešnosti.

Po treh mesecih bodo dodobra seznanjeni s platformo "Zemanta One". Izvajali bodo treninge z novimi uporabniki in jim omogočali lahek prehod na aktivno uporabo. Postali bodo strankina prva povezava za pomoč pri doseganju najvišjega možnega ROAS-a in razvijanju optimalnih strategij na podlagi analize podatkov.

Po prvem letu bodo postali polnovredni član skupine za podporo strankam in tako skrbeli za obnavljanje pogodb, prepoznavali možnosti za povečanje prodaje ter s strankami ohranjali dobre odnose.

Zemanta ponuja konkurenčno plačo, priložnost za delo na globalnem projektu, ki ga uporabljajo nekatere najbolj prepoznavne blagovne znamke na svetu, delo v ekipi brihtnih sodelavcev in uporabo najsodobnejših tehnologij. Ponujajo torej polno zaposlitev s 3-mesečnim poskusnim obdobjem. Komur delovno mesto predstavlja izziv in ima ustrezne kompetence, naj pošlje življenjepis in motivacijsko pismo v angleškem jeziku na jobs@zemanta.com oziroma se prijavi preko njihove spletne strani. Prijave sprejemajo do vključno 14. marca 2018.