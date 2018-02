Sporočilo za javnost pravi, da je bil napad imenovan »NotPetya« najškodljivejši in najdražji v zgodovini. Virus se je hitro razširil po svetu in povzročil milijarde dolarjev škode po Evropi, Aziji in v Ameriki.

»Šlo je za nadaljevanje prizadevanj Kremlja, da destabilizira Ukrajino in še bolj jasno dokazuje vpletenost Rusije v tamkajšnje spopade. To je bil tudi brezobziren in brezumen kibernetični napad, ki bo imel mednarodne posledice,« je sporočila Bela hiša.

Trumpova Bela hiša zaradi zapletov okrog zaposlovanja in dostopa do zaupnih informacij že dva dni zapovrstjo ni imela redne novinarske konference, zato podrobnejše razlage o pripisovanju odgovornosti za napad Rusiji ni bilo.

Ni jasno, kaj bodo ZDA ukrenile, niti kaj pomeni grožnja z mednarodnimi posledicami. Mednarodni računalniški strokovnjaki so Rusijo za napad obtožili že pred več meseci, vendar je Moskva odgovornost zanikala.