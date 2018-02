Israel je čez dan objavil nekaj podrobnosti strelskega pokola in dejal, da se je Cruz pripeljal v šolo, iz katere so ga lani izključili zaradi nasilja nad dekletom in groženj učiteljem. Po streljanju je odvrgel nahrbtnik, v katerem je imel še veliko streliva, odvrgel je tudi polavtomatsko puško, ki jo je zakonito kupil lani v trgovini, in neprebojni jopič.

Nato se je pomešal med bežeče dijake in tako ostal še nekaj časa na svobodi. Zavil je v bližnji Walmart, si kupil pijačo, nato šel na malico v McDonald's. Sledila je mirna aretacija nedaleč stran. Njegova odvetnica po službeni dolžnosti Melisa McNeil je dejala, da mu je zelo žal za to, kar je storil in se dobro zaveda svojih dejanj. Označila ga je za zlomljeno človeško bitje.

S telesom ščitil dijake pred streli

Objavljati so začeli tudi imena žrtev in začela so se žalovanja. V sredo zvečer je potekalo bedenje v parku, kjer so ljudje med drugim vzklikali gesla proti orožju. Tragedija ima že prvega junaka, to je 37-letni pomočnik trenerja ameriškega nogometa Aaron Feis, ki je s svojim telesom ščitil dijake in to plačal s svojim življenjem.

Ubit je bil tudi 35-letni profesor sociologije Scott Beigel, ki je zaklepal vrata, da zavaruje dijake, vendar so ga pokosili streli. Cruz je ubil tudi 49-letnega športnega direktorja šole Chrisa Hixona, ostalo pa so bili mladoletni otroci. V času napada je bil na šolskem območju prisoten oborožen varnostnik, vendar nekje bolj daleč stran.

V sredo je prišlo še do lažnega preplaha o streljanju na eni od zasebnih srednjih šol v bližini, med katerim je bil ranjen šerifov pomočnik. Po alarmu so se policisti zagnali proti šoli, eden od njih se je spotaknil in se ustrelil v lastno nogo.