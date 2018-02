Za zakonca Binho in Jaimeja Talbot, ki v Goriških brdih vodita hotel Vila Kozana, je prihod v Slovenijo predstavljal tako beg kot priložnost. Odločila sta se zapustiti Brazilijo, kjer vladata kriminal in korupcija, ter se najprej preselila v Francijo. Na poslovni poti do Zagreba ju je nepričakovano očarala Slovenija. Tu sta si ustvarila novi dom.

Sem sva prišla oktobra 2016. Kako sva se odločila za Slovenijo? To je kar dolga zgodba. Živela in delala sva v Franciji ter uvažala kavo iz Brazilije na Hrvaško. Na poti iz Francije v Zagreb sva se večkrat peljala skozi Slovenijo. Najin prvi vtis je bil, da je to čudovita in zelo čista država. Bila sva očarana, vendar o Sloveniji takrat nisva vedela ničesar razen tega, da morava kupiti vinjeto, sicer lahko pristaneva v zaporu. Sicer pa naju je navdušila visoka vsesplošna izobraženost Slovencev. Vsi zelo dobro govorijo angleško, zato je tudi moja slovenščina tako slaba, saj se lahko po angleško pogovarjam z vsemi, tako s taksistom kot s tistim, ki prosi za denar. Sicer pa sem bil v Sloveniji že prej. Prvič leta 1986, ko sem z dekletom potoval po Jugoslaviji z vlakom. Takrat sem obiskal Bled. Drugič pa leta 1991 na konferenci sil Nato ob osamosvojitvi Slovenije. Takrat za čudovito deželo na severu Jugoslavije ni vedel nihče. Slovaška, bi rekla večina ljudi.

Že od nekdaj sem vedel, da bom nekoč zapustil Brazilijo. Moja žena je novinarka in je v Braziliji zelo znana. Prišlo je tako daleč, da nisva mogla iti niti v kino, ne da bi se ljudje obračali na sedežih in naju fotografirali. Tukaj pa naju ne pozna nihče. In vozila sva se v avtu z neprebojnimi stekli, tako nevarno je tam. V Braziliji vsi poznajo koga, ki je bil umorjen. Iz prvega zakona imam otroke in nisem želel, da bi odraščali v takšnem okolju. Skratka, ni bilo razloga, da bi ostala v Braziliji. V Franciji sem se izobraževal in preživel pol življenja. Tako je bilo jasno, da bom prišel v Evropo. Star sem 50 let, želim se upokojiti in imeti mir v življenju. Ne nazadnje pa so naju odvrnili tudi zelo visoki davki v Braziliji.

Ne, sploh ne. Všeč nama je življenje tu. Tukaj sva leto dni in sva zelo srečna. Seveda pa so stvari v Sloveniji, za katere si želim, da bi se spremenile. Slovenija je zelo birokratska država, kar se zdi povsem nepotrebno.

Lepo bi bilo dvigniti samozavest slovenskega ljudstva. Preveč ste prestrašeni. Naše slovensko osebje se vedno boji, da bo prišel inšpektor. In to kljub temu, da ne delamo ničesar narobe. To je zelo značilno za Slovence. Mladi, ki študirajo, si ne upajo nasprotovati svojim profesorjem in jim postavljati vprašanj. Mladi bi se morali upreti avtoriteti, namesto tega pa se ji podrejajo. Morali bi biti glasni in postavljati vprašanja. Zakaj plačujemo določene davke? Zakaj so stvari takšne, kot so? Če vidite, da je stvari treba spremeniti, morate zahtevati spremembe. V Braziliji imamo velik problem s korupcijo, ker ljudje niso spraševali, kaj se dogaja. Presenečena pa sva, da ste tako artikulirani, večjezični in multikulturni.

Tujci potrebujemo kar nekaj let, da se navadimo na slovenski sistem. Ne nameravam se preseliti kam drugam. Z veseljem bi tukaj zgradil hišo, da bi me lahko vnuki nekega dne obiskali. Zelo rad bi se naučil slovenski jezik. Za zdaj znam približno 100 ali 120 besed. Letos je moj cilj, da se jih naučim vsaj tisoč. Običajno sem se tujih jezikov učil z dekleti, ampak to ni več mogoče. Moram najti drugo pot za učenje, vendar bo šlo veliko počasneje.

Bodite pogumni! Drznite si! Ne odhajajte le na najbolj običajna mesta. Povsem razumljivo je, da boste želeli nekaj časa preživeti v Nemčiji ali Združenem kraljestvu. Toda to je precej dolgočasno, saj so to le dražje različice tega, kar živite zdaj. Pojdite dlje, pojdite v Argentino, Čile ali Mehiko. Vaš narod ima izjemno sposobnost učenja tujih jezikov. Nimate razloga za strah. Lahko greste v katero koli državo. Lahko greste kamor koli in počnete vse, kar si želite. In bodite zelo ponosni na svojo neverjetno državo. Povejte svetu o njej!