Konec tega meseca bo vrata zaprla najbrž ena najbolj nostalgičnih točk v Čopovi ulici. Prostor s hišno številko tri je bil namreč kar 65 let naslov Bonboniere Kraš, manjše trgovine s Kraševimi izdelki, ki so jih tam prodajalke prodajale tako, kot so to počeli nekoč – izza pulta. Podjetje Krašcommerce je imelo z lastnikom prostora, Novo Ljubljansko banko (NLB), najemno pogodbo sklenjeno za določen čas, ki se je iztekel.

Pri banki so se zato odločili, da novega najemnika izberejo z razpisom, na katerem Krašcommerce ni bil uspešen. A to ne pomeni, da bodo Ljubljančani in obiskovalci Čopove ulice ostali brez priljubljene Kraševe trgovinice. Ta se namreč seli na le nekaj minut hoje oddaljeno Slovensko cesto 28.

Na novi lokaciji od marca Kraševe čokolade in druge slaščice bodo tako v »dnevni sobi mesta« nasledile nemškega proizvajalca pekovskih izdelkov Backwerk. »Novi prostor bo imel preobleko s pridihom čokolade, prostor čudovite meščanske hiše pa krasijo tudi oboki,« je zadovoljstvo nad novo lokacijo izrazila direktorica Krašcommercea Karmen Pangos. Ob tem je poudarila, da bodo tudi na novi lokaciji ostali zvesti tradiciji in stranke tako kot doslej postregli izza pulta. Tovrsten način prodaje namreč v Kraševo trgovino v zadnjih letih ni privabil le ljubiteljev Kraševih sladkarij, temveč tudi skupine iz šol in vrtcev. Otroci so se lahko tam prepričali, kako so v trgovinah kupce stregli nekoč. Vrata v Čopovi ulici bodo odprta še do konca februarja. Prostor na Slovenski cesti medtem že obnavljajo in pripravljajo na odprtje, ki ga Pangosova napoveduje v prvi polovici marca.

Banka iz nadstropja v pritličje Pri NLB, ki je lastnica prostorov v nekdanji Mestni hranilnici ljubljanski, so ob tem pojasnili, da so se odločili po daljšem obdobju preveriti, ali so najemni pogoji za prostore v Čopovi ulici še vedno primerljivi tržnim. »Izpeljali smo razpis, na katerega smo povabili nekaj podjetij, katerih vsebina bi predstavljala dodano vrednost na lokaciji. Med njimi je bilo tudi podjetje Kraš kot obstoječi najemnik. V konkurenčnih pogojih smo za lokal izbrali novega najemnika ter dosegli optimalnejše pogoje za banko kot najemodajalca,« je v imenu NLB pojasnila Špela Golob. Na vprašanje, kakšne vsebine bodo zapolnile izpraznjen pritlični prostor, v banki niso natančno odgovorili, so pa zagotovili, da »vsebine novega najemnika za to lokacijo niso novost«, zato so prepričani, da lokacija »ne izgublja vrednosti in pomena«. Hkrati so pri NLB napovedali, da so že pred časom sklenili, da svojo poslovalnico v Čopovi ulici iz prvega nadstropja preselijo v pritličje, zato so enega od pritličnih prostorov že izpraznili. »Časovnica odprtja tako banke kot sosednjega lokala je odvisna od potrebnih gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del. V grobem to pomeni, da v primeru naše poslovalnice govorimo o drugem kvartalu letošnjega leta, sosednji lokal pa bo začel delovati predvidoma v mesecu aprilu,« je napovedala Golobova.