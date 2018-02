Prosveta je na dan zaljubljenih stavkala, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič pa se je na olimpijskih igrah v Pjongčangu na odprtju slovenske hiše posvečala promociji domačega zimskega športa, malo pa tudi avtomobilizma. Tam so se ji poleg veljakov iz olimpijskega komiteja pridružili Ban Ki Moon, korejski diplomat in sekretar OZN, ki so ga ovesili s šalom »I Feel Slovenia«, in celo predsednik mednarodne avtomobilistične zveze FIA Jean Todt, ki je povedal, da je Slovenija majhna in prijetna, pa tudi, da je znano, kako pri nas podpiramo avtomobilistični šport.

V Južno Korejo se je, kljub domačim obveznostim v pustnem času, odpravilo še osem ptujskih kurentov, ki so zaradi svojih oprav tam najbrž v manjšini, kar se ustrezne opreme za spopadanje z orkanskim vetrom tiče. O birokratsko mukotrpnih pripravah na pot so se razgovorili za portal siol.net in tako vsaj malo utišali vse, ki se pritožujemo, da so nam pustni kostum, naročen v kitajski spletni trgovini, po krivici pridržali na carini in za to zaračunali nekaj deset evrov. Meddržavno tovorjenje pustnih mask je lahko namreč še dosti bolj nadležno. »Če bi vam povedal vse, bi trajalo več ur,« je za siol.net povedal vodja delegacije osmih kurentov Igor Ramšak, a v nadaljevanju vseeno razložil, da so za pot izdelali posebne lahke kovčke po meri, s sabo odnesli manjše zvonce, kot jih uporabljajo sicer, vso opremo fotografsko dokumentirali in oštevilčili, dokumentacijo oziroma certifikate pa pridobili na ministrstvu za kulturo in Štajerski gospodarski zbornici. Izjemoma so jim prizanesli s pridobivanjem potrdila z veterinarskega inštituta, saj gre resda za kožuhe, a vendarle še bolj za etnografsko nošo.

Janša kot Gargamel, Domen Kumer zaskrbljen Pust so praznovali še nekateri politiki in svoje maske delili prek družabnih omrežij, druge pa so v reviji Suzy našemili s pomočjo srednje spretnih strokovnjakov za digitalno fotomontažo. Marjana Šarca, ki redno poudarja, da v politiki ni prostora za hec, so spremenili v Robina Hooda, Boruta Pahorja v Sneguljčico, Matjaža Nemca pa v njenega princa. Milan Kučan in Janez Janša sta postala ata Smrk in Gargamel, Ljudmila Novak pa leteča varuška Mary Poppins. V reviji Nova medtem niso zapravljali časa in prostora za norčije, posvetili so se resnim temam, recimo naraščajoči stopnji kriminala v Mariboru. Na to v dvostranskem prispevku z naslovom »Skrbi ga za Maribor« opozarja pevec Domen Kumer. Našteva nekaj podrobnosti iz novic lokalne črne kronike, razkriva, da je tudi sam odraščal v enem bolj razvpitih delov mesta, in dodaja, da je v Mariboru več umorov na prebivalca kot v New Yorku. Ob tem se sprašuje, ali ne bodo nemara Mariborčani kmalu prisiljeni nositi orožja, drugih rešitev pa še nima. »Ne vem, kaj bi lahko naredili, da bi bilo bolje. Vem pa, da bi nekaj morali,« zaključuje Kumer, ki je članek oziroma revijo Nova fotografiral v stilsko dovršenem ambientu domače dnevne sobe in jo delil na svojem facebook profilu. Objavo je opremil s pripisom »Prijetno jutranje branje revija Nova ob kavi« in dodal angleške ključne besede »članek«, »pevec«, »revija« in »Domen Kumer«.