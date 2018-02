Novi aparat omogoča hitrejšo prepoznavo in postavitev diagnoze, kar v urgentnih ambulantah pomeni tudi hitrejše zdravljenje in boljšo prognozo. Namen uporabe UZ-aparata pri nujnih stanjih ni natančna slikovna diagnostika, temveč izključitev določenih življenje ogrožajočih in drugih urgentnih stanj. Aparat se uporablja tudi za spremljanje stanja bolnika v času nujnega zdravljenja in je v pomoč pri številnih posegih (nastavljanje intravenske poti, odstranitev tujkov, torakocenteza…).

Pri Ustanovi za novo Pediatrično kliniko trenutno zbirajo denar za nakup ultrazvočnega aparata, ki ga potrebuje več kot 500 otrok na leto s prizadetostjo sklepov, kitnih ovojnic in kit. Ta aparat bo tudi prva tovrstna naprava na oddelku za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo. Omogočila bo učinkovitejšo diagnostiko mišično-kostnega sistema bolnikov. Največji doprinos naprave pa je možnost vodenih aplikacij zdravil v sklepe, kar izboljša uspešnost zdravljenja in zmanjša pogostost neželenih učinkov.

Če želite pomagati pri nakupu UZ-aparata, lahko pošljete SMS na 1919 z besedo OTROK5. Prav tako lahko prispevek nakažete na TRR Ustanove za novo Pediatrično kliniko: Ustanova za novo Pediatrično kliniko, Bohoričeva ulica 20, Ljubljana, TRR: SI56 0510 0801 0447 959, namen: ZA UZ APARAT IMUNO, sklic: SI00 040511, BIC banke: ABANSI2X, koda namena: CHAR.