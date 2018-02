Zdravnikov, ki so navedeni v oglasu, naši revmatologi ne poznajo in ne gre za slovenske revmatologe. V Sloveniji ravno tako ne obstaja zveza revmatologov, imamo pa revmatološko sekcijo, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva. Hondroprotektivi, ki jih oglas omenja, so res zaščitniki hrustanca, vendar takega zdravila na trgu žal ni. Zdravila se lahko posrkajo prek kože v krvni obtok, »revolucije pa pri tem ni«, so sporočili iz službe za odnose z javnostjo UKC Ljubljana.

Na uradni prodajni spletni strani izdelka je mogoče izvedeti, da podjetje BeezMAX prihaja iz ameriškega New Orleansa. Na strani je prav tako navedeno opozorilo, da ni nobenega zagotovila za posebne rezultate, da se ti lahko razlikujejo med posamezniki ter da informacije na tej spletni ne predstavljajo obljub ali garancije. Tako podjetje BeezMAX »ne odgovarja za kakršno koli neposredno, posredno, kaznivo, naključno, posebno posledično izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala ali bila povezana z uporabo ali nepravilno uporabo izdelkov podjetja«, so zapisali.