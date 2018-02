Projekt predizbora slovenske skladbe za pesem Evrovizije - Ema 2017 toliko bolj bode v oči, ker nacionalna RTV hiša mukoma išče pot do vzdržnega finančnega poslovanja. Razsipnost lanskoletne Eme in za nekatere sporno sklepanje pogodb izven postopkov javnega naročanja sta zato dodobra razburila tako nadzorni kot programski svet zavoda. Očitki letijo zlasti na direktorico televizije Ljerko Bizilj, ki pa je zanikala kakršnekoli nepravilnosti pri izvedbi prireditve.

V vodstvu Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so za STA potrdili, da so Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) seznanili s svojimi ugotovitvami o projektu Ema 2017, ki ga je televizija izpeljala na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. »Gre torej za seznanitev s tem, kar smo ugotovili in ne za prijavo kogarkoli,« so poudarili.

Ob tem so v Kadunčevi ekipi pojasnili, da so »pregledali celotno problematiko«, da pa suma korupcije niso zaznali. Kljub temu so se odločili obvestiti KPK, saj je korupcija vendarle »potencialno možna«. So pa že novembra lani policijo opozorili na »sum antidatiranja določenih dokumentov v povezavi z morebitno kršitvijo ureditve postopkov javnega naročanja«.

Biziljeva trdi, da niso kršili pravila javnega naročanja Tako vodstvo RTVS kot nadzorniki in programski svetniki se najbolj ukvarjajo prav z vprašanjem, ali so bile pogodbe z zunanjimi sodelavci pri lanskoletni Emi spisane na način, da so lahko zaobšle javno naročanje. Biziljeva trdi, da niso kršili pravila javnega naročanja, slabo voljo pristojnih zaradi velike prekoračitve predvidenih sredstev pa umirja z razlago, da je televizija prodala toliko več reklamnega časa. Zaradi razsipne Eme je završalo tudi v svetu delavcev. Njegova predsednica Petra Bezjak je za STA dejala, da so generalnega direktorja že lani pozvali, naj ugotovi, kdo so odgovorni za prekoračitev sredstev in izogibanje javnemu naročanju. Letošnjega januarja pa so ga pozvali, naj sume kršitev zakonodaje najavi policiji, KPK, računskemu sodišču in državni revizijski komisiji, saj bodo v nasprotnem primeru to storili sami. Na januarski seji programskega sveta je sicer Biziljeva napovedala predčasen odhod z direktorskega mesta - namesto letošnjo jesen naj bi funkcijo končala že spomladi. Kot razlog je navedla svojo željo, da bi programsko-produkcijski načrt za leto 2019 sestavil že novi direktor, ki ga bo tudi izvajal. Mnogi na RTVS pa njeno napoved povezujejo prav s primerom Ema 2017 ter nasploh skaljenimi odnosi med njo in Kaduncem.