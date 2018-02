Na včerajšnji ženski hokejski tekmi med reprezentancama Združene Koreje in Japonske je veliko pozornosti pritegnil imitator severnokorejskega voditelja. V Kim Jong Una preoblečeni imitator se je želel srečati s severnokorejskimi navijačicami, ki pa srečanju niso bile najbolj naklonjene.

This Kim Jong Un impersonator walked in front of the North Korean cheering squad at the Olympics, and boy were they unimpressed https://t.co/ytFEvBGES5 h/t @yoonjung_seopic.twitter.com/uVsusPRY2r — Anna Fifield (@annafifield) February 14, 2018

Imitator je po poročanju Reutersa prišel do navijačic in jim z nasmehom na obrazu mahal. Te so bile ogorčene in zgrožene. Pripadniki severnokorejske varnostne službe in južnokorejskega protiterorističnega centra so imitatorja hitro obkolili in z nekaj prerivanja pospremili stran od navijačic. Kasneje je možakar, ki se menda imenuje Howard in sploh ne zna korejsko, o navijačicah dejal, da opravljajo odlično delo. »Sam sem jih treniral, zato so kakopak najboljše na svetu.«

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y — Vincent Bevins (@Vinncent) February 14, 2018

Pokomentiral je tudi tekmo: »Dobro igrajo, dosegle so en gol. Kot predsednik si česa več ne bi mogel želeti.«