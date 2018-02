Prestop Romuna je precej začinil nogometno dogajanje pred začetkom spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije. Maribor je v svoje vrste zvabil igralca večnega tekmeca Olimpije, ga tudi predstavil na novinarski konferenci in trdil, da je igralec po plačilu odkupne klavzule njihov član. Pri Olimpiji pa menijo, da so bili izigrani in da dokumenti niso veljavni, vrnili naj bi tudi že plačano odškodnino v višini 100.000 evrov.

Cretu, ki v minulega pol leta sicer ni dobil veliko priložnosti v dresu zmajev, si je že dalj časa želel drugam, dolgo so nadarjenega vezista opazovali pri Mariboru. A sta kluba pred časom sklenila dogovor, da si ne bosta jemala igralcev, prav tako je Cretu imel v svoji pogodbi z zmaji, klavzulo, ki mu dovoljuje le odhod v tujino.

Pred dnevi pa je z Mariborom podpisal sodelovanje do leta 2021, kar bo po zapisniku z današnje 7. seje registracijske komisije NZS očitno tudi obveljalo.

Spomladanski del prvoligaškega tekmovanja se bo sicer začel v torek, ko bo v Ajdovščini zaostala tekma 18. kroga med Ankaranom Hrvatini in Aluminijem. Tekme 19. kroga pa bodo prihodnjo soboto in nedeljo, pari pa so Ankaran Hrvatini - Triglav Kranj, Rudar Velenje - Domžale, Maribor - Aluminij, Krško - Gorica in Olimpija - Celje.