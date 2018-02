Generacija xennial velja za mikro generacijo, saj naj bi ji pripadali le posamezniki, rojeni med generacijo X in generacijo milenijcev oziroma okvirno med letoma 1977 in 1983. Ob bližnji letnici rojstva pa si predstavniki na novo poimenovane generacije delijo tudi nekaj ostalih skupnih značilnosti.

Predstavniki generacije xennial so za razliko od milenijcev odraščali brez pametne tehnologije, kot jo poznamo danes, so pa bili dovolj mladi, da so se ji uspešno in hitro prilagodili, ko je začela postajati bolj razširjena. Čeprav so se v otroštvu še brez telefonov lovili po travnikih, jim danes pametni mobilni telefoni ne povzročajo nobenih težav.

Analogno otroštvo in digitalno odraščanje Njihovo otroštvo je bilo analogno, odraščanje pa digitalno. Generacija xennial naj bi bila zadnja generacija, ki je otroštvo preživela brez tehnologije in prva, ki je že v svojih dvajsetih letih medse sprejela zmenke preko spleta, družbena omrežja in pošiljanje sporočil. Predstavniki generacije xennial naj bi posedovali cinizem generacije X, pa tudi optimizem milenijcev in (včasih preveliko) vero vase. Izredni profesor sociologije na Univerzi v Melbournu Dan Woodman sicer izpostavlja, da celotna skupina ljudi, rojenih v določenih letih, ne bo nikoli imela enotnega sistema vrednot ali enotnih dispozicij in da je nekorektno posploševati. Kljub temu pa so posamezniki, rojeni na koncu 70. let prejšnjega stoletja, odraščali v edinstvenem času. »Bilo je edinstveno doživetje. Imeli smo otroštvo, mladost in adolescenco brez skrbi o družbenih omrežjih in mobilnih telefonih. To je bil čas, ko smo se morali dogovoriti za druženje čez vikend preko stacionarnih telefonov, izbrati čas in prostor ter se tega dogovora tudi držati. Potem smo doživeli tehnološko revolucijo še preden smo bili v obdobju življenja, ko bi že imeli otroke in morda manj časa, da bi se lahko naučili kaj novega. Tehnologijo smo doživeli, ko smo jo še vedno lahko selektivno sprejeli,« je dodal.