Odbor za gospodarstvo hrvaškega sabora je Ramljaka in Dalićevo na današnjo sejo povabil, da bi pojasnila stanje v Agrokorju po desetih mesecih od prihoda izredne uprave v koncern ter predvsem, v kateri fazi je priprava predloga poravnave z upniki.

Ramljak je bil v preteklih tednih deležen očitkov, da je posredoval pri donosnih pogodbah med ameriškim podjetjem AlixPartners, ki je glavni svetovalec izredne uprave v postopku prestrukturiranja, ter družbe Texo Management, v kateri je delal, preden je 10. aprila lani prevzel vodenje izredne uprave koncerna.

Izredni pooblaščenec je povedal, da je moral sodelavce zbrati v kratkem času ter se je od začetka prevzema vodenja izredne uprave uprl na ljudi, ki jih pozna in jim zaupa ter s katerimi je tesno sodeloval, ni pa tega nikoli skrival. Razume, da lahko nekdo danes s časovnim odmikom oceni, da je šlo za nemoralno in korupcijsko potezo, in obžaluje, če je storil napake.

Poravnavo pričakuje v roku Pripravljen je prevzeti odgovornost, če bodo saborski poslanci in hrvaška vlada ocenili, da je s to potezo kompromitiral postopek reševanja Agrokorja, je dejal. Ramljak je prepričan, da bodo celotni postopek poravnave v Agrokorju končali v skladu z roki, ki jih določa zakon o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, ki je znan kot lex Agrokor. Napovedal je, da bodo zagrebško sodišče, ki obravnava gospodarske zadeve, v kratkem zaprosili za dodatne tri mesece za pripravo poravnave kot ključnega dokumenta za prestrukturiranje Agrokorja ter da bodo potem postopek zagotovo sklenili do 10. julija. Pojasnil je, da ne bodo uspeli do 10. aprila oblikovati rednega sveta upnikov, ker do takrat ne bodo končani pravosodni postopki po pritožbah na odločitev o priznanih in nepriznanih terjatvah. Ko bodo ti postopki zaključeni, pa bodo znani upniki, ki bodo lahko imeli predstavnika v rednem svetu upnikov in bodo odločali o poravnavi. Tisti, ki bodo podpisali pogodbo o poravnavi, ne bodo več mogli dodatno iskati svojih pravic na sodiščih, je povedal Ramljak in izrazil obžalovanje, ker bodo mali delničarji izgubili svoje deleže.