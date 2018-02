Eden vodilnih svetovnih tenoristov je sinoči znova pripravil nepozaben večer v čarobnem vzdušju. Na koncertu se mu je pridružila sopranistka Elvira Hasanagić, ki velja za enega obetavnejših glasov na operni sceni.

Pevca sta ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in pod taktirko argentinskega maestra Facunda Agudina prepevala najlepše arije velikanov klasične glasbe Mozarta, Donizettija, Puccinija, Čajkovskega, Ciléa, Verdija in Rossinija. Koncertni večer sta odprla z arijami opere Don Giovanni, poslušalce pa je Ramón Vargas očaral z izvedbami iz oper Tosca in Jevgenij Onjegin. Večer sta zaključila v grandioznem slogu z napitnico iz opere La Traviata in skupaj z dirigentom nazdravila občinstvu.