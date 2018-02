Družbena omrežja z instagramom na čelu so v zadnjem času nekoliko spremenila definicijo zvezdništva. Če vsaj občasno nekaj svojega časa namenite instagramu in brskanju po fotografijah neznancev, ste gotovo že naleteli na katerega izmed »vplivnežev« – ljudi, ki imajo veliko sledilcev in so zaradi tega zanimivi za oglaševalce.

Internetno zvezdništvo pa ni rezervirano zgolj za ljudi, pač pa se seli tudi v živalski svet. Najbolj slavni živalski profili na instagramu imajo več milijonov sledilcev, njihovi lastniki pa večmilijonske dobičke. V dobi influencer marketinga podjetja posameznikom z velikimi bazami sledilcev plačajo, da se ti fotografirajo z njihovim izdelkom. Gre za oglaševanje, ki je pogosto precej učinkovitejše od klasičnih metod.

Sometimes I forgot to post earlier in the day, but I hope that really cute pics like these make up for it. pic.twitter.com/464uznIzRb

Na instagramu več všečkov zberejo ljubljenčki, ki v kakšni lastnosti spominjajo na človeka. »Mopsi in buldogi s svojimi majhnimi glavami, ploskimi obrazi in velikimi očmi spominjajo na svoje lastnike,« pravi Cameron Woo, urednica revije o hišnih ljubljenčkih The Bark. Ljubljenčki, ki jih lastniki oblačijo v majcena pasja oblačilca, na ta način še bolj spominjajo na ljudi. Takšni psi imajo praviloma na družbenih omrežjih več sledilcev od psov, ki so videti čisto pasje in počnejo običajne pasje reči.

Zanimivo je, da se seznam najbolj priljubljenih pasjih pasem precej razlikuje od pasem, ki jih ljudje najraje kupijo ali posvojijo. Na družbenih omrežjih tako kraljujejo mopsi, buldogi, terierji, čivave in haskiji, v resničnem življenju pa imajo ljudje za najboljšega prijatelja najraje labradorca, nemškega ovčarja, zlatega prinašalce ali buldoga. Za nabiranje všečkov (in posledično evrov) je prisrčnost pomembnejša od inteligence, ugotavljajo pri NY Times.

Pri NY Times so analizirali, kateri psi imajo potencial, da postanejo veliki instagram zvezdniki. Čivavi podoben mešanec Tuna ima vse potrebne lastnosti: žalosten pogled in zaradi nenavadno oblikovane čeljusti posebne potrebe. Pes, s katerim lastniki služijo milijone, je bil nekoč od vseh pozabljeno in najverjetneje na smrt obsojeno bitje v pasjem zavetišču. Pri NY Times so ugotovili, da zgodbe, kot je ta, pri ljudeh vzbujajo sočutje. Ker ima Tuna več milijonov sledilcev, ga nekateri označujejo za živalski ekvivalent Kim Kardashian.

»Pes se ne more napiti in tvitati neumnosti«

Nedavno se je v New Yorku odprla nova agencija za pasje vplivneže. Podjetje, ki se imenuje Dog's Agency ima več kot 80 varovancev, med katerimi pa niso samo psi, pač pa tudi jež, pujs in opičji par. Da so živali za agencijo boljši varovanci kot ljudje, pravi Loni Edwards, 32-letna ustanoviteljica agencije. »Žival se ne bo napila ali tvitnila kakšne neumnosti, zaradi katere bi v očeh sledilcev izgubila ugled,« pojasnjuje in dodaja, da živalske fotografije in videi večkrat postanejo viralni in prejmejo več všečkov in komentarjev.

Nekateri pasji vplivneži nimajo agencije, ki bi skrbela za njihova sodelovanja z oglaševalci in ostalimi partnerji. Takšen je denimo Winston, ki ima nekaj več kot dvesto tisoč sledilcev. Njegove posle vodi njegova lastnica, ki je zaradi preobilice ponudb za sodelovanje med drugim zavrnila Pepsi.

O etičnih mejah sodelovanja hišnih ljubljenčkov z oglaševalci je spregovorila lastnica psa Samsona s skoraj dvesto tisoč sledilci. Dejala ja, da ni podpisala pogodbe za velikanski znesek s podjetjem, ki prodaja pasjo hrano. »Samsona ne bom silila k promoviranju hrane, ki je sam ne je,« je dejala.

In kakšni so zaslužki v svetu živalskega influencerstva? Kot pravi Edwardsova, je objava na živalskem profilu z nekaj sto tisoč sledilci vredna med 3.000 in 10.000 dolarji (2.500 do 8.000 evrov). Zgornjih meja pri sponzoriranih objavah ni, zaslužki vplivnejših iz sveta živali pa so običajno tolikšni, da njihovi lastniki pustijo službo in se ukvarjajo le še z medijsko podobo svojega ljubljenčka.