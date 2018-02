V Žitu so zlata odličja prejeli za kar 26 vrst kruha in pekovskih izdelkov, sedem vrst testenin in eno vrsto keksov. Pri ocenjevanju je strokovna komisija upoštevala parametre kakovosti zunanjega videza izdelkov, sredice in skorje ter vonja in okusa.

»Zelo smo ponosni na osvojeno rekordno število odličji, saj cenimo vsako priznanje kakovosti naši izdelkov. To je za naše podjetje tudi potrditev, da delamo dobro, že 70 let. Pri razvoju izdelkov tudi uspešno sledimo trendom povpraševanja na trgu in željam kupcev. Ti gredo v smeri uporabe lokalno pridelanih surovin, peke iz starih žit, priprave polnozrnatih izdelkov ter izdelkov s povečano vsebnostjo beljakovin. Hkrati pa morajo zagotavljati cenovno dostopnost in slediti načelom zdrave prehrane,« je ob prejemu priznanj povedal Janez Bojc, generalni direktor Žita in predsednik Sekcije za pekarstvo pri GZS. V družbi Žito so tako tudi po lanski kakovostni žetvi kupcem na domačem trgu ponujali kruh, narejen iz izključno 100 % slovenske pšenice. Žito tako ohranja svoje mesto med največjimi odkupovalci slovenske krušne pšenice in stremi k visoki kakovosti surovin in končnih proizvodov. Hkrati potrošnikom nudijo izdelke, pri katerih je znan izvor sestavin.

»Letošnja zlata odličja so še posebej pomembna, saj jih prejemamo v jubilejnem letu, ko Žito praznuje 70 let svojega delovanja. Kot največji proizvajalec v panogi se zavedamo tradicije peke odličnega slovenskega kruha in stremimo k nadaljnjem razvijanju visokokakovostnih in inovativnih izdelkov,« dodaja Janez Bojc.

Uspešno poslovanje podjetja gre tudi na račun visoke prodaje v tujini. Kar 21 % celotne Žitove prodaje namreč predstavlja prodaja na tujih trgih. Najbolj priljubljen izvozni izdelek pa je prav ajdov kruh z orehi, ki je eden izmed letošnjih prejemnikov zlatega odličja.

Z zlatim odličjem kakovosti za leto 2018 so bili nagrajeni naslednji Žitovi izdelki:

– kruh: Ajdov kruh z orehi, Stoletni kruh, Zlati hlebec, Hribovc, Jelenov polnozrnati, Hribovc pirin, Stoletni pirin s chio, Krušnik, Jelenov kruh, Gorenjc polbeli, Pastirski črni kruh, Domači črni kruh, Dolenjski hlebec, Martinov kruh, Koruzni kruh, Jelenov kruh, Ajdov kruh, Italijanski kruh, Kruh s semeni, Polnozrnati kruh,

– pekovsko pecivo: pirina štručka, pizza štručka, pisana spirala,

– fino pekovsko pecivo: orehova potička,

– burek: sirov burek, špinačni burek,

– keksi: polnozrnati žepki,

– testenine: valjani jajčni široki rezanci, pirini fidelini, koprivni polžki, valjani pirini široki rezanci, ribana kaša jajčna, fidelini jajčni, 3 barvni mini peresniki.

Žito je v vseh letih ocenjevanja za kruhe in pekovske izdelke skupno prejelo že 301 zlato priznanje.

Več informacij o Žitovih pekovskih izdelkih najdete na: http://kruh.zito.si/