V bitki za vse več obiskov na družbenem omrežju facebook se je lastnik Mark Zuckerberg že pred časom odločil ponudbo na njem dopolniti še z lastno platformo za pretočno gledanje originalnih vsebin. Med ustvarjalce, ki so za platformo facebook watch posneli serije, štejejo Bear Grylls iz resničnostne oddaje Neverjetno preživetje, Mike Rowe, ki je znan po seriji Dirty Jobs, medijske hiše National Geographic, Business Insider, Vice, BuzzFeed ter Hollywoodske zvezde Bill Murray, Jessica Alba, Elizabeth Olsen in Orlando Bloom. V zveneči izbor pa sodijo tudi slovenski akrobati Dunking Devils in F&B Acrobatics, ki so skupaj s kanalom People Are Awesome ustvarili 10-delno serijo Fly Guys.

Serijo so snemali dva meseca in pol na desetih različnih lokacijah. Kar devet epizod je posnetih v Sloveniji: v Kopru, Ljubljani, na Bloškem jezeru, v kamnolomu Verd, na Gradu Snežnik, na Veliki Planini, v muzeju Slovenskih Železnic… V vsaki od desetih 12-15 minut trajajočih epizod si fantje zamislijo izvedbo še nikoli prej videnih akrobacij, ob katerih gledalcem zastaja dih. Kamera jih spremlja skozi načrtovanje, poskuse in padce, do uspešne izvedbe kaskaderskega podviga. Vmes je včasih treba poiskati tudi zdravniško pomoč.

Facebook watch je kot platforma že na voljo v ZDA, pri nas pa bo na voljo kmalu. Kljub temu si lahko Slovenci že zdaj ogledamo vsebine, ki so objavljene na platformi, vključno s prvima dvema epizoda serije Fly Guys. Slednji sta doslej že zabeležili prek 4 milijone ogledov.