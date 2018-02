V mraziščih so danes zaradi kombinacije snežne odeje, jasne noči in srednje hladne zračne mase zabeležili izjemno nizke temperature. Najhladneje je bilo v Babnem Polju in Novi vasi na Blokah, kjer so zabeležili 23 oziroma 22 stopinj pod ničlo. Podobne temperature so tam to zimo sicer zabeležili že 10. decembra.

Rekorda ni bilo Čeprav so temperature padle globoko pod ledišče, ni bilo rekorda. Na teh lokacijah so v preteklosti namreč zabeležili tudi že do 30 stopinj pod ničlo. Tako nizkih temperatur to zimo ni več pričakovati, je še dejal Gregorčič, ki pričakuje, da bodo temperature pod -10 stopinj Celzija v prihodnjih mesecih v mraziščih zabeležili še večkrat. Lani je bilo po državi najbolj mraz v začetku januarja. Tako so 8. januarja temperature marsikje po državi padle krepko pod -10 stopinj Celzija. Ob 7. uri zjutraj je bilo najbolj mrzlo v Kočevju, kjer so izmerili -15,5 stopinje Celzija, v Črnomlju pa -14,5 stopinje Celzija.