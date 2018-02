Na tekmi, na kateri so imele tekačice v Pjongčangu prvič optimalne razmere s sončnim vremenom, je presenetljivo slavila Norvežanka Ragnhild Haga. Sedemindvajsetletnica, ki je v svetovnem pokalu slavila le enkrat – na začetku letošnje sezone v finski Ruki – je za več kot 20 sekund prehitela Švedinjo Charlotte Kalla, tretje mesto pa sta si razdelili Finka Krista Parmakoski in Norvežanka Marit Björgen. Zadnja je osvojila že dvanajsto kolajno na olimpijskih igrah, do rekorda biatlonca Oleja Einarja Björndalna ji tako manjka le še ena.

Izvrstno je svojo nalogo opravila 28-letna Alenka Čebašek. Na vseh vmesnih časih je bila tik za najboljšo deseterico, za katero je na koncu zaostala pet sekund. Z dvanajstim mestom je močno izboljšala uvrstitev iz Sočija, kjer je na enaki razdalji zasedla 33. mesto. »Vedela sem, da sem sposobna dobrega rezultata, vse se mi je izšlo. Vremenske razmere so bile najboljše, odkar smo tukaj. Na vsej progi sem se dobro počutila, trenerji so me obveščali, da imam dobre čase. Mislim, da je bil to tek moje kariere,« je povedala Čebaškova, ki ni pozabila pohvaliti dela servisne službe: »Na trdi progi sem imela odlično pripravljene smuči. Hvala serviserjem.« Z izvrstnim rezultatom je resna kandidatka za tekmo v ekipnem sprintu, zato so se zmanjšale možnosti za nastop Vesne Fabjan.

Slabše se je odrezala sedmouvrščena s sprinta Anamarija Lampič, ki je osvojila 27. mesto. »Od sprinta sem imela malo utrujene noge. Vseeno pa sem kar zadovoljna. Premišljevala sem, da bi kakšno tekmo izpustila, a sem se vendarle odločila nastopiti,« je povedala Lampičeva, ki se je po pogovoru s trenerjem odločila, da bo tekmo na trideset kilometrov v klasiki na zadnji dan iger izpustila in se bo doma pripravljala na nadaljevanje sezone v Lahtiju.