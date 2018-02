Trump je dejal, da je »popolnoma« proti vsem vrstam nasilja v družini in da mu ni jasno, zakaj je to sploh treba povedati. Trump je sicer imel o Porterju tudi po odstopu dobro mnenje, v soboto je denimo tvital, kako hudo je ljudem, ki jih po krivem obtožijo, o ženskah in žrtvah nasilja pa ni izrekel niti besedice.

Pred novinarje naj stopijo osebe, odgovorne za polomijo To je storil šele v sredo, ko je predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan izjavil, da je treba obsojati nasilje v družini, kongres pa je uvedel preiskavo celotne afere okrog Porterja, zaposlovanja ljudi brez varnostnih potrdil, nasprotujočih si razlag odgovornih in za zdaj še dveh drugih odstopov. Sandersova več ne zmore reševati tovrstnih situacij in po poročanju medija Politico zahteva, da pred novinarje stopijo osebe, ki so odgovorne za polomijo. Porter je minuli teden odstopil, potem ko je Daily Mail objavil izpovedi obeh njegovih bivših žena, da ju je pretepal in zlorabljal. Eni je uspelo dobiti sodno prepoved približevanja, druga pa je objavila fotografijo modrice pod očesom. Porter je bil na položaju glavnega tajnika za osebje, to je človeka, ki skrbi za tekoč pretok dokumentov znotraj sedeža ameriške oblasti. Za ta položaj, ki predvideva dostop do zaupnih podatkov, je potrebna zelena luč FBI, ki pa je Porter ni dobil in je tako kot številni v Beli hiši delal z začasnim varnostnim potrdilom.

Kljub odstopu obtožbe zanika Porter obtožbe zanika, vendar je odstopil. Šef kabineta Bele hiše John Kelly ga je uvodoma odločno branil, kasneje pa skušal spremeniti zgodbo v to, da je ukrepal takoj, ko je izvedel za obtožbe. Sandersova je novinarje do srede prepričevala, da je bil varnostni pregled FBI še vedno v teku, čeprav je to v torek v senatu spodkopal direktor FBI Christopher Wray. Razložil je, da je bil uvodni pregled Porterjevega ozadja opravljen marca lani, dokončni s poročilom za Belo hišo, v katerem Porterju ne dajo zelene luči za varnostno potrdilo, pa julija lani. Bela hiša je poročilo poslala nazaj in naročila dodatne preiskave. Zadnje poročilo je bilo predano lani novembra, česar bi se Kelly moral zavedati, saj je takrat že vodil celotno osebje Bele hiše. Sandersova je v sredo sodelavcem povedala, da ima dovolj in naj pred novinarje prideta Kelly ter glavni pravnik Bele hiše Don McGahn, ki sta odgovorna za to, da je Porter ostal na položaju. Glede na to, da je Bela hiša v sredo večkrat premaknila uro redne novinarske konference, na koncu pa jo odpovedala, se niso uspeli dogovoriti, kako in kaj.