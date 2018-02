V ženskem veleslalomu vsaj glede zlate kolajne ni bilo presenečenja. Američanka Mikaela Shiffrin je osvojila programirani naslov olimpijske prvakinje, potem ko je v finalu z napadom z drugega mesta pometla s tekmicami in potrdila sloves smučarke številka ena. Na veleslalomskem Olimpu je tako nasledila Tino Maze. Vodilna Italijanka Manuela Moelgg ni vzdržala pritiska in je bila s kopico napak povsem nekonkurenčna tudi za stopničke ter končala na osmem mestu. Norvežanka Ragnhild Mowinckel je s srebrom zaokrožila popoln norveški dan po dvojni zmagi na moškem smuku in postala prva norveška alpska smučarka z olimpijsko kolajno po 82 letih. Federica Brignone je z bronom prismučala Italiji prvo žensko kolajno po 16 letih.

»Imam slalomsko olimpijsko kolajno iz Sočija, a veleslalomska mi pomeni še veliko več. To je disciplina, ki jo moram trenirati veliko več kot slalom. Potem ko sem v prvi vožnji smučala preveč agresivno, sem v drugi napadla zlato kolajno na vso moč in uspela mi je popolna predstava,« je povedala Mikaela Shiffrin.

Najboljša Slovenka je bila najmlajša Hrovatova

Glede na to, da je veleslalom paradna disciplina slovenske ženske reprezentance, saj je imela kar tri kandidatke za najboljšo deseterico, je končni rezultatski izkupiček s 14. mestom Mete Hrovat in 21. Ane Bucik precej manj od pričakovanj. Udarni orožji Ana Drev in Tina Robnik sta tekmo, potem ko sta tvegali do skrajnosti, končali z odstopom v snegu. Hrovatova je tudi danes potrdila svoj razkošen talent, čeprav je bila v prvi vožnji zadržana, v finalu pa je z napadalnim smučanjem demonstrirala tekmovalnost in tehnično znanje. Najboljša je bila na najbolj strmem delu. Če je večer pred tekmo sama sebe še hvalila, da nima treme in je sproščena, je po tekmi priznala, da je na startu občutila pomembnost olimpijskega nastopa, saj ni enak kot druge tekme, zato je imela težke noge.

»Če sem bila v prvi vožnji v krču, sem v drugi pokazala, da še znam smučati, in sem tudi zelo uživala, kar je zame zelo pomembno. Če me noge ne ubogajo, je smučanje zame muka. V seštevku nisem povsem zadovoljna, s posameznimi deli nastopa pa zelo. Vse skupaj je bilo nekje vmes. Prevečkrat se mi zgodi, da sem sproščena šele v drugi vožnji, potem ko prvo odpeljem v krču,« so besede kar vrele iz Mete Hrovat. Ker je tvegala do skrajnosti, je bila v spodnjem delu na robu odstopa, a je bila sreča tokrat na njeni strani.

Za Primorko Ano Bucik je bil veleslalom predvsem ogrevanje za naslednje nastope, a je hkrati potrdila, da postaja vse boljša veleslalomistka, ki se uvršča med najboljših 30. »Najbolj pomembno je, da smo končno začeli tekmovati in začutili pravi olimpijski utrip. Bila sem kar konkurenčna in začutila smuči, da mi bo najprej veliko lažje. Ne morem se več izgovarjati, da imam težave s snežno podlago. Zame je bilo celo dobrodošlo prelaganje tekem, da sem se skozi več treningov privadila na tukajšnji sneg. Imela sem kar nekaj težav. Na tem snegu je treba smučati zelo natančno, zato je vsaka napaka še bolj kaznovana. Naredili smo toliko treninga, da bolje pripravljena, kot sem trenutno, ne morem biti,« je menila Ana Bucik, ki je svojemu počutju dala oceno osem. Zelo čustveno je doživela odstop reprezentančnih kolegic in dobrih prijateljic Drevove in Robnikove.