Predvolilna mrzlica vlaganja zakonskih predlogov, ki je zajela (tudi) del koalicije, se nadaljuje. Če smo prejšnji teden poročali, da so poslanci SMC v zadnjih treh mesecih v parlamentarni postopek vložili kar 12 zakonskih predlogov (pred tem so jih v treh letih spisali 16), se bo ta številka te dni povečala vsaj za pet. Prav tako so za dva nova predloga ta teden poskrbeli poslanci DeSUS. Kar pomeni, da so v zadnjih dveh mesecih vložili šest zakonov, pred tem pa zgolj dva. »Človek skoraj ne more več iti na WC, ne da bi mu kakšen poslanec ali poslanka iz SMC tišč