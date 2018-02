Prisilnim razlastitvam se obeta podpora državnega zbora

Zgolj peščica poslancev je včeraj sedela v veliki dvorani državnega zbora ob odprtju razprave o zakonu o spodbujanju investicij, a se je nato druga obravnava predlaganega zakona vendarle razvnela. Čeprav so člani parlamenta podprli izenačitev domačih in tujih investitorjev pri pridobivanju subvencij in drugih državnih spodbud, ob opoziciji niti del koalicije ni mogel pristati na najbolj sporen del zakona – možnost prisilne razlastitve vsakega zasebnega lastnika, ki bi oviral načrte tako imenovanega strateškega investitorja. »Tisto, kar me najbolj moti in imam zato s tem zakonom velike težave, je to, da en privatni interes prevlada nad množico majhnih interesov in po kratkem postopku vsili svoje stališče,« je svoje pomisleke razložil poslanec koalicijske DeSUS Primož Hainz. Njegov strankarski kolega Tomaž Gantar je napovedal, da bodo člani stranke upokojencev o predlogu zakona (danes) glasovali neenotno tudi zato, ker bi bilo možnost prisilne razlastitve bolj smiselno urediti v nedavno sprejetem zakonu o urejanju prostora, ki krovno ureja to vprašanje.