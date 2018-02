Olimpijske igre v Koreji so zaslovele po številu brezplačnih kondomov, ki so na voljo športnikom. Izračunali so, da je 100.000 kondomov dovolj, da si jih vsak udeleženec vzame 37, kar pomeni, da jih lahko porabi 2,31 na dan. Zato po spletu krožijo šale, da so to najbolj seksi igre v zgodovini, a da kar se zgodi v olimpijski vasi, ostane v olimpijski vasi.

Za žgečkljivost olimpijskih iger so poskrbeli predvsem umetnostni drsalci. Kanadčana Tessa Virtue in Scott Moir, dobitnika zlate olimpijske kolajne v ekipnem drsanju in pretendenta tudi za posamično odličje, sta s svojim plesom na glasbo iz muzikala Mouline Rouge »zažgala« splet. Po mnenju večine se lahko njuna predstava primerja z legendarnim Bolerom Jayne Torvill in Christopherja Deana z olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984, ki še vedno velja za nastop z najvišjo oceno v zgodovini iger. Toda ne glede na to, da je med umetnostnima drsalcema veliko kemije in so njuni nastopi polni strasti, trdita, da sta le najboljša prijatelja in se poznata že od otroštva ter da nikakor nista par, čeprav se po nastopih držita za roke, se poljubljata in je vsem jasno, da sta si zelo naklonjena.

Tessa Virtue je celo zatrdila, da kot ljubezenska partnerica sploh ni privlačna, kar še najbolje ve njen drsalni partner. Par ali ne – Kanadčana sta na ledu tako seksi, da sta morala spremeniti svojo plesno vajo, da bi ju lahko gledali tudi otroci. V enem izmed dvigov si je namreč Scott drsalno partnerico dvignil za vrat, z mednožjem natančno pred njegovim obrazom. Uradno sta vajo spremenila, ker sta na posnetku videla, da estetsko ni tako privlačna, kot se je zdelo med drsanjem.

Še za večji škandal, kot je namigujoči plesni element, pa bi skoraj poskrbela korejska drsalka Yura Min. Lahko bi se zgodilo, da bi drsala gola. Med nastopom se ji je namreč odpela obleka, a se drsalka ni ustavila – namesto tega je ves nastop pazila, da ji obleka ne bi zdrsnila s telesa.