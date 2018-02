Britanci so se že navadili, da vodo, elektriko, plin in še marsikaj drugega plačujejo tujcem in da jih zelo veliko, posebno v Londonu, dela za tuje korporacije in podjetja. Čeprav jih velika večina v resnici ne ve, kaj vse je že v lasti tujcev, spet zlasti v Londonu, pa jih vseeno še vedno občasno šokira obseg tuje lastnine. Tako je te dni, ko je BBC na svoji spletni strani objavil ugotovitve svoje preiskave o tem, koliko nepremičnin v Angliji in Walesu je v rokah tujih podjetij, med katerimi je zelo veliko tako imenovanih slamnatih, ki so podjetja samo po imenu. Za njimi pa stojijo bogati posamezniki, tudi britanski.

»Podjetniški« najdražji deli Londona

Otočani so izvedeli, da je kar četrtina nepremičnin v Angliji in Walesu, ki so v lasti tujih podjetij, v lasti 11.700 podjetij, registriranih v davčni oazi Britanski Deviški otoki, ki so pod britansko krono. V lasti tujih podjetij je skupno več kot 97.000 nepremičnin. Od tega jih je v rokah tujih podjetij, registriranih na Britanskih Deviških otokih, kar 23.000. Podatki so šokantni posebno za Londončane, katerih velika večina si ne more privoščiti niti nakupa majhnega stanovanja. Skoraj polovica nepremičnin, ki so v lasti tujih podjetij, je v Londonu. Velika večina je na najboljših lokacijah.

Pod drobnogledom je videti, da je kar desetina teh nepremičnin v najdražjem delu Londona, ki se imenuje City of Westminster. Več kot 6000 nepremičnin, katerih lastniki so tuja podjetja, je v prestižnih londonskih občinah Kensington in Chelsea. Veliko je praznih, ker so jih kupili samo kot naložbo. Medtem je v prestolnici huda stanovanjska kriza. Vseeno gradijo večinoma drage in razkošne hiše ter stanovanja, ker vedo, da jih bodo brez težav prodali tujcem in z njimi daleč največ zaslužili.

BBC je vse te podrobnosti odkril na podlagi analize podatkov zemljiških knjig, v kateri je iskal podatke o tujih lastnikih nepremičnin. Vsi omenjeni podatki, ki veljajo za letošnji januar, povečujejo sum, da se bogati posamezniki in družbe prek slamnatih podjetij, registriranih na Britanskih Deviških otokih, ki imajo samo dobrih 30.000 prebivalcev, izmikajo plačevanju davka v Britaniji. Nedaleč za Britanskimi Deviškimi otoki sta po številu tujih podjetij, ki imajo v lasti nepremičnine v Angliji in Walesu, mala britanska otoka v Rokavskem prelivu, Jersey in Guernsey, edina dela Britanije, ki ju je nacistična Nemčija zasedla med drugo svetovno vojno. Čeprav sta pod britansko krono, ostajata znani davčni oazi.