Vprašanja so kajpak provokativna: niti malo ne gre dvomiti, da inženirji ne bi bili galantni do inženirk, ki se jim bodo pridružile na plesu. Še več: zelo verjetno bodo poklicnih kolegic iskreno veseli. Vsaj večina njih. Od kod torej ta seksistični faux peau po stoletju in pol feminizma, ta pišmeuharska ignoranca tehnikov do razvoja, katerega sad so že lep čas tudi inženirke, magistre in doktorice strojništva, elektrotehnike, gradbeništva…? Pa četudi jih je le za vzorec.

Za psihologe in sociologe vprašanje ni posebno težavno: jezikovne in druge »nerodnosti