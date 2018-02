Napačna smer

Leta 1984 so bile v Sarajevu zadnje zimske igre, na katerih v olimpijski druščini ni bilo superveleslaloma in kombinacije, danes preimenovane v alpsko kombinacijo. Odtlej je bilo do letos na sporedu olimpijskih iger deset disciplin, po pet v moški in ženski konkurenci. Leta 2022 v Pekingu po 38 letih v olimpijski druščini ne bo alpske kombinacije. Najzanimivejše discipline od vseh na tekmah svetovnega pokala, svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. V njej so se v zgodovini dogajala številna presenečenja, skupni imenovalec vseh preizkušenj pa je bil, da so bile razburljive od prvega do zadnjega tekmovalca. Nosilci kolajn nikoli niso bili »padalci«, temveč najbolj vsestranski športniki, kar jih premore alpski smučarski svet.