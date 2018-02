Gorenjski policisti so predsinočnjim obravnavali dva voznika, ki sta bila pod precejšnjim vplivom alkohola. Enemu so v izdihanem zraku namerili več kot 3,5 promila. Policiste v Tržiču je zvečer zdravnik obvestil, da na cesti pomagajo vozniku, ki mu je postalo slabo. Odhiteli so tja in med postopkom zaznali, da bi onemogli utegnil biti pijan. Odredili so preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal kar 1,74 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar pomeni več kot 3,5 promila alkohola. Slabost je bila seveda posledica stanja, v katerem se je znašel.

Na počivališču v ograjo Še enega voznika, ki je pregloboko pogledal v kozarec, so obravnavali pozno zvečer. Na interventno številko 113 so dobili prijavo o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila na gorenjski avtocesti. Tudi tokrat je sledil alkotest. Pokazal je 1,25 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, torej več kot 2,5 promila. Med ustavljanjem je možakar povzročil tudi prometno nesrečo, na srečo samo z gmotno škodo. Med manevriranjem na počivališču je namreč trčil še v odbojno ograjo. Zato ga niso obravnavali le zaradi vožnje pod vplivom alkohola, pač pa tudi zaradi povzročitve prometne nesreče. O prekrških bodo policisti z nujnim obdolžilnim predlogom seznanili pristojno okrajno sodišče. V obeh primerih je za vožnjo v vinjenem stanju predpisanih 18 kazenskih točk. To seveda pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.