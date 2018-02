Pred centrom varne vožnje Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) na Vranskem se v teh dneh bohoti zabojnik, oblepljen s promocijskimi podobami in napisi. Fotografija z gasilskim avtomobilom, za katerim je razsvetljena cesta v noči, nakazuje, da je simulator varne vožnje namenjen gasilcem. Prek tristo se jih je med 16. januarjem in 9. februarjem usedlo za volan in pred ekran, ki jih je popeljal proti imaginarni vožnji. Takšen simulator so v Slovenijo pripeljali drugo leto zapored. Na tak način nameravajo intervencijske voznike usposabljati tudi v prihodnje.