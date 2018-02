Vzgojiteljice: “Otrokom smo kot druge mame”

Na dan splošne stavke v vzgoji in izobraževanju si je večina staršev uspešno uredila varstvo za otroke. Za tiste, ki niso našli druge rešitve, pa so vrtci in šole organizirali dežurno varstvo. Obiskali smo ljubljanski vrtec Pod gradom in preverili, kako je stavkovni dan vplival na najmlajše.