Nove cenitve vrednostnih papirjev

V zadnjih dveh tednih smo bili priča korekciji oziroma novim cenitvam vrednostnih papirjev na finančnih trgih malodane po vsej obli. Ameriški borzni indeks S&P500 je tako med revalvacijo vrednostnih papirjev izgubil okoli 6,3 odstotka svoje vrednosti. Vmesna največja razlika je znašala celo nekaj več kot 9 odsotnih točk, če cene ameriških vrednostnih papirjev preračunamo v evre (vse donosnosti so izražene v evrih). Mnogi analitiki in akterji na trgu so pričakovali in se pripravljali na zelo verjetno korekcijo že na podlagi pretekle izjemne in sinhrone rasti vrednostnih papirjev na globalni ravni, še posebno v drugi polovici minulega leta. Tržne cenitve podjetij so bile in so še visoke, tako da korekcija ni prišla kot presenečenje, drži pa, da je bilo njen časovni okvir praktično nemogoče napovedati. Zato je dobro pogledati, v kakšnem tržnem okolju se je ta zgodila, z namenom poiskati ključne dejavnike, ki bi lahko bili pod podobnimi tržnimi pogoji uporabni kot dobri indikatorji oziroma napovedniki prihodnjih korekcij.