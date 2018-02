Alešu Šabedru, ki je UKC Ljubljana od začetka leta vodil kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja, so nadzorniki bolnišnice danes pričakovano namenili še poln mandat. Svoje odgovornosti se zaveda, je zatrdil: »UKC Ljubljana je najpomembnejša in najboljša institucija v Sloveniji z odličnimi zaposlenimi in veliko znanja.« Zaposleni od njega med drugim pričakujejo reševanje krize zaradi pomanjkanja strokovnjakov na mnogih oddelkih, pozivajo pa ga tudi k previdnosti pri varčevanju.

Predolgo čakanje bolnikov in druge kritične točke

Šabeder, ki je pred prihodom v osrednjo slovensko zdravstveno ustanovo vodil Semenarno Ljubljana, danes na vprašanja novinarjev ni odgovarjal. Kako bo reševal kritične težave bolnišnice, namerava javnosti predstaviti danes. Dosedanji vršilec dolžnosti jih je prepričal s svojimi pogledi, kako se spopasti s stroški in povečati prihodke bolnišnice, je danes pojasnil predsednik sveta UKC Ljubljana Jože Golobič. Ker gre za obdobje sanacije finančnih težav, bo imela tokrat namesto vlade zadnjo besedo pri imenovanju novega vodstva ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Neposredno se o soglasju še ni izrekla, je pa v zadnjem času že dala vedeti, da ceni menedžerske izkušnje dosedanjega vršilca dolžnosti. Poleg Šabedra, ki je nasledil razrešenega Andraža Kopača in je že peti človek na čelu UKC Ljubljana v mandatu vlade Mira Cerarja, je razpisne pogoje tokrat izpolnjeval še župan občine Dobrepolje Janez Pavlin.

Med najbolj očitnimi težavami, ki pestijo bolnike UKC Ljubljana, so nedopustno dolge čakalne dobe. Pri marsikateri operaciji so celo najdaljše v državi, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje za januar. Okoli dve leti tamkajšnji bolniki na primer čakajo na operacijo hrbtenice in ščitnice, dobro leto in pol na posege na ušesu, okoli 16 mesecev pa na operacijo žolčnih kamnov in kile. Dolge so tudi čakalne dobe v nekaterih ambulantah, na primer očesni in revmatološki (tudi po leto in pol). Tudi če zaposleni vrste na svojih oddelkih in klinikah uspešno krajšajo, za zdaj niso deležni variabilnega dela dohodka, ki ga je za take primere predvidela vlada. Bolnišnica se je iz projekta, v katerem je na voljo denar za nagrajevanje bolj obremenjenih in uspešnejših zaposlenih, namreč izvzela kar sama.