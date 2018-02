Na olimpijskih igrah nič novega. Veter je odpihnil že tretje tekmovanje v alpskem smučanju – ženski slalom, ki ga bodo skušali izvesti v petek. Potem ko je veter v nedeljo preprečil smuk za moške, v ponedeljek veleslalom in danes slalom za ženske – izvedli so le alpsko kombinacijo za moške – so prireditelji v vse večjih težavah in časovni stiski, zato se začenjajo dnevi z dvojnim programom. Jutri sta na sporedu ženski veleslalom in moški smuk, pojutrišnjem pa ženski slalom (prva vožnja ob 1.30, druga ob 5.15) in moški superveleslalom (ob 3. uri).

Na startu povsem drugačen svet kot v cilju

Prireditelji so začetek slaloma nekajkrat prestavili, po dveh urah pa tekmo odpovedali in jo prestavili za dva dneva. Veter je na startu in prvi strmini pihal v sunkih s hitrostjo do 100 kilometrov na uro, zato bi bila tekma neregularna. Moč vetra se je proti opoldnevu in zgodaj popoldne še okrepila. Medtem so bile razmere na cilju skoraj normalne in gledalci sploh niso vedeli, da je na vrhu povsem drugačen svet, kjer so frfotale zastave, snežinke je prenašalo vodoravno, smuči je dobesedno premetavalo… Med tistimi, ki so v središču dogajanja pri sprejemanju odločitev, je tudi Slovenec Tomaž Čižman v vlogi tehničnega delegata Mednarodne smučarske zveze (FIS) na vseh tekmah žensk v alpskem smučanju. »Če bi tekmo izpeljali, bi bila katastrofa in bi jih poslušali še zelo dolgo. Imamo še en dan rezerve. Če slaloma ne bo mogoče izpeljati na tem prizorišču v Yongpyongu, obstaja možnost, da ga prestavimo v Jeongseon, kjer je ob progah za hitre discipline tudi slalomišče pod žarometi,« je povedal Tomaž Čižman, nekdanji odlični alpski smučar.

Da gledalcem ni bilo dolgčas, so poskrbele navijačice iz Severne Koreje v enotnih oblačilih, ki delujejo kot uniforme. Vseskozi so prepevale in plesale, pri čemer je očitno, da je vsak njihov gib do potankosti izurjen, saj so usklajene, kot bi bile na paradi. A so tudi vseskozi pod kontrolo varnostnikov, da se do njih ni mogoče prebiti. Navijačice so postale prava atrakcija, saj se selijo s tekmovališča na tekmovališče in vsepovsod vzbudijo veliko pozornosti. Tudi pri slovenskih navijačih, med katerimi je bil tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat, oče slovenske smučarke Mete Hrovat.